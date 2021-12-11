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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия — шестая после серебра в эстафете
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Женская сборная России сохранила за собой шестую строчку в Кубке наций по итогам эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Лидирует Швеция.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 2387.
2. Франция – 2309.
3. Германия – 2211.
4. Норвегия – 2163.
5. Беларусь – 2141.
6. Россия – 2076.
7. Чехия – 1898.
8. Украина – 1759.
9. Италия – 1755.
10. Австрия – 1705.

Победу в эстафете в Хохфильцене одержала Швеция. Российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой завоевала серебро. Бронза досталась француженкам.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины
1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8).
2. Россия +29,1 (0+10).
3. Франция + 59,2 (0+14).

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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