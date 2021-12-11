Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия — шестая после серебра в эстафете
Поделиться
Женская сборная России сохранила за собой шестую строчку в Кубке наций по итогам эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Лидирует Швеция.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 2387.
2. Франция – 2309.
3. Германия – 2211.
4. Норвегия – 2163.
5. Беларусь – 2141.
6. Россия – 2076.
7. Чехия – 1898.
8. Украина – 1759.
9. Италия – 1755.
10. Австрия – 1705.
Победу в эстафете в Хохфильцене одержала Швеция. Российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой завоевала серебро. Бронза досталась француженкам.
Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины
1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8).
2. Россия +29,1 (0+10).
3. Франция + 59,2 (0+14).
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:12
-
16:59
-
16:53
-
16:53
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:43
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:26
Партнерский контент