Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия — шестая после серебра в эстафете

Женская сборная России сохранила за собой шестую строчку в Кубке наций по итогам эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Лидирует Швеция.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 2387.

2. Франция – 2309.

3. Германия – 2211.

4. Норвегия – 2163.

5. Беларусь – 2141.

6. Россия – 2076.

7. Чехия – 1898.

8. Украина – 1759.

9. Италия – 1755.

10. Австрия – 1705.

Победу в эстафете в Хохфильцене одержала Швеция. Российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой завоевала серебро. Бронза досталась француженкам.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины

1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8).

2. Россия +29,1 (0+10).

3. Франция + 59,2 (0+14).