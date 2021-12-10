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Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене
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Опубликован состав женской сборной России на эстафету в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Состав женской сборной России:

1 этап: Валерия Васнецова
2 этап: Светлана Миронова
3 этап: Ульяна Нигматуллина
4 этап: Кристина Резцова

Женская эстафета состоится завтра, 11 декабря, в 16:15 мск. Перед этим, завтра в 14:15 мск, начнётся мужская гонка преследования.

Напомним, сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.

Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Ирина Казакевич, лучшая из россиянок, заняла 19-е место.

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