Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене

Опубликован состав женской сборной России на эстафету в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Состав женской сборной России:
1 этап: Валерия Васнецова
2 этап: Светлана Миронова
3 этап: Ульяна Нигматуллина
4 этап: Кристина Резцова
Женская эстафета состоится завтра, 11 декабря, в 16:15 мск. Перед этим, завтра в 14:15 мск, начнётся мужская гонка преследования.
Напомним, сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.
Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
Ирина Казакевич, лучшая из россиянок, заняла 19-е место.
- 10 декабря 2021
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