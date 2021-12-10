Белорус Смольский, ставший 3-м в спринте, на награждении забрал чужую золотую медаль

Белорусский биатлонист Антон Смольский, занявший третье место в мужском спринте этапа Кубка мира в Хохфильцене, на церемонии награждения забрал чужую медаль.
Из-за ковида награды спортсмены забирают сами, и Смольский примерил на себя золотую медаль. Затем снял её и забрал завоёванную бронзу. Стартовую гонку этапа в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, именно он получил заслуженное золото.
Напомним, белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший бронзу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), продемонстрировал лучший результат в карьере. Это его первый подиум. Ранее лучшим показателем Антона в Кубке мира было 14-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) в марте 2020 года.
- 10 декабря 2021
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