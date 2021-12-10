Тренер белорусских биатлонистов Падин: нет такого, что нужно обыграть Россию кровь из носу

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин прокомментировал первый подиум своих подопечных – бронзу Антона Смольского в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Можно ли рассматривать бронзу Антона как «оборотку» в сторону России, откуда ушёл тренировать Беларусь? Нет, зачем. Я уже забыл про всё это, у меня действующий контракт, я работаю, получаю удовольствие, а как выступает Россия — как выступает, так и выступает. Я не хочу ругать российскую команду, я гражданин России, в принципе, к ним придёт успех, команда тоже боеспособная, у них много сильных, хороших атлетов. Поэтому у меня нет такого, что нужно обыграть Россию кровь из носа. Я просто работаю, результат идёт. Не собираюсь ни с кем сравниваться, со всеми общаюсь хорошо, не только с российскими специалистами, но и французами, австрийцами, всем желаю добра.
Спокойнее ли работать в Беларуси? Да, это есть, спокойнее. Меньше трений, совещаний, нервозности. Мой тренерский подход? Не изменился. Я такой же, можете спросить спортсменов, строгий, требовательный. Люди не меняются. Некоторые ребята на меня обижаются, но все это рабочие моменты.
С моей стороны я вижу, что нагрузку они выполняют, иногда видно, что недовольны, но работают, анализируют. Если не предъявляют претензий, значит, всё неплохо. У нас мужской коллектив и я там не царь и бог, не машу шашкой. У нас рабочие, доверительные отношения, есть обсуждения, решения принимаются сообща. Я не палач, который говорит: «Умри, но сделай», — приводит слова Падина «Матч ТВ».
- 10 декабря 2021
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