Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится вторая в сезоне мужская эстафетная гонка 4 х 7,5 км. Старт запланирован на 13:45 мск.



За сборную России выступят Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. Победу одержала сборная Норвегии, серебро досталось команде Франции.