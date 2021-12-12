Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
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Сегодня, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится вторая в сезоне мужская эстафетная гонка 4 х 7,5 км. Старт запланирован на 13:45 мск.
За сборную России выступят Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. Победу одержала сборная Норвегии, серебро досталось команде Франции.
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