Лучший результат в сборной России показал новичок. Томшина надо брать в эстафету!

Василий прорвался с 47-го места в топ-10. Ну как можно не дать ему шанса проявить себя в командной гонке?

Логинов держался стойко

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене подарил болельщикам сборной России большие медальные надежды: Логинов и вовсе мог удержать бронзу, но Смольский из Беларуси оказался на 1,5 секунды быстрее. Совсем рядом был и Эдуард Латыпов. Со скоростью у россиян проблем почти не было. Важно было чуть точнее работать на рубежах в гонке преследования, где стартовые позиции у наших лидеров были великолепные.

В первой половине гонки обходилось без сенсаций и грандиозных сюжетных поворотов. Стартовавший на первом месте немец Кюн, казалось, без труда его удерживал: и скорость сохранял, и ошибок на стрельбище не допускал. Преследователи тоже были стабильны: разве что Понсилуома да Фийон Майе допускали ошибки. Логинов же держался стойко.

На втором круге Логинов даже полидировал в хорошей компании, где были Тарьей Бё, Эмильен Жаклен и Мартин Понсилуома. Были опасения, что перед второй «лёжкой» это может навредить российскому биатлонисту, но нет. Александр прошёл рубеж без ошибок.

Увы, это не удалось Латыпову. Он бежал быстро, но на «лёжках» – по промаху.

Что творит новичок Томшин!

На третьем круге Логинов лидировать не рвался, держался за спинами соперников. Но в целом группа преследователей прибавила и несколько секунд у Кюна отыграла. Впрочем, всё отыгранное соперники немца растеряли на стрельбе: все кроме Фийона Майе допустили по одному промаху. Француз в итоге вышел на чистое второе место в 12 секундах от Кюна, а дальше в 20 секундах были те, кто промахнулись, включая Логинова, и Симон Детьё.

Фийон Майе прибавил и догнал Кюна – судьбу золота решала стрельба на «стойке». Немец, похоже, задрожал и промахнулся трижды. У француза – ноль и гарантия победы!

У всех преследователей появились реальные шансы не только на бронзу, но и на серебро. Однако Логинов махнул сразу два раза, Латыпов – один, и это было слишком много для борьбы за попадание на пьедестал. А лучшим среди россиян внезапно стал Василий Томшин, дебютировавший на Кубке мира всего неделю назад. Томшин стартовал 47-м, но прошёл все рубежи на ноль и в итоге ворвался в топ-10. Шикарный результат новичка сборной!

А пьедестал заняли французы: Фийона Майе окружили Жаклен и Детьё.

Опять мы говорим о том, что россияне имели шансы, но не сдюжили. Но снова есть позитив: Томшин, Латыпов, Логинов и Халили попали в топ-25. Это и будет состав на эстафету? Как можно не дать проявить себя в командной гонке так хорошо выступившему Василию?