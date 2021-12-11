Тренер сборной России — об Антоне Бабикове: иногда нужно просто уметь ждать
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Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов ответил на вопрос о возможном вызове на Кубок мира биатлониста Антона Бабикова, который успешно начал сезон на Кубке IBU.
«Когда я сам был спортсменом, то, бегая на Кубке IBU, разумеется, мечтал о том, чтобы как можно быстрее заработать право поехать на Кубок мира. Но тут возникает другой вопрос: кого менять, если вся основная команда выступает достойно, попадает в очковую зону? Тренерам ведь приходится учитывать в таких случаях множество факторов.
Иногда нужно просто уметь ждать. И думать не о конкуренции с теми, с кем ты выступаешь в одной команде. А о том, чтобы вести борьбу с сильнейшими за то, чтобы победить», — приводит слова Максимова «RT на русском».
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