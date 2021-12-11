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Михаил Шашилов – журналисту: когда вы будете первыми, тогда и мы будем первыми

Михаил Шашилов – журналисту: когда вы будете первыми, тогда и мы будем первыми
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил, реально ли команде серьёзно улучшить результаты по ходу сезона.

«Вполне реально. Сегодня сборная Беларуси на коне, но мы не знаем, что они покажут завтра. Никто же не говорит о том, какая сегодня Экхофф, какая Тандревольд. Вы же не спрашиваете, какими сегодня прибежали братья Бё и что у них случилось. Это делают норвежские СМИ? Не думаю. Там всё очень лояльно, там поинтересуются, как гонка, как дома дела, всё ли хорошо. А у нас спрашивают всегда, когда мы будем первыми. Когда вы, кто это спрашивает, будете первыми, тогда и мы будем первыми», — приводит слова Шашилова «РИА Новости Спорт».

В данный момент лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира Ульяна Нигматуллина находится на 15-й позиции. В Кубке Наций россиянки идут на шестом месте.

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