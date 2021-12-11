Максим Максимов рассказал, что стало для него неожиданным в стрельбе россиян в спринте

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов рассказал, что стало для него неожиданным в выступлении подопечных в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Это три промаха Даниила Серохвостова. Считаю, он вполне мог бороться. Возможно, просто бросился догонять после „лёжки“, откуда ушёл с одним штрафным кругом. Обидно, что не прошёл последний габарит у Эдуарда Латыпова. Не случись этого, вполне можно было бы бороться за место в тройке. Но каких-то радикальных неудач я не увидел.
Логинов стрелял на противоположном крае рубежа, промахнулся первым выстрелом, но с нашей позиции толком ничего не было видно. Я бы не назвал это проблемой разных команд. С тем же Логиновым мы работали год назад, как и с Поварницыным или Василием Томшиным. От того, что в этом сезоне они стали работать в другой бригаде, радикально ничего не изменилось.
Мне кажется, делать какие-то глобальные выводы в этом отношении следует после того, как завершён сезон. Или после Олимпийских игр. На данный момент я вижу существенный прогресс. Понятно, что столь молодому спортсмену, как Серохвостов, не так просто прогрессировать, оказавшись на Кубке мира. Но если говорить об остальных, я вижу определённую динамику стрелковых показателей. Все стараются исправить недоработки, каждую ошибку мы совместно анализируем, делаем всё возможное, чтобы она не повторялась. То есть у нас идёт не только соревновательный процесс, но и обучающий», — цитирует Максимова «RT на русском».
Победителем спринта стал немец Йоханнес Кюн. Лучший из россиян, Александр Логинов, занял четвёртое место.
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