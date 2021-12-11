Тренер сборной России по биатлону: ребята жалуются, что им не хватает кислорода на рубеже

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов оценил выступление Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял 12-е место, допустив три промаха.

«Эдуард принял для себя установку стрелять достаточно быстро. На первой „лёжке“ он недоработал последний выстрел, на второй — третий. Стоя он тоже попробовал работать быстрее, но допустил ещё ошибку. Три промаха — это ни хорошо, ни плохо. Но хотелось бы поменьше промахов, чтобы конкурировать за призы.



Ребята жалуются, что им не хватает кислорода на рубеже. Видимо, Эдуард попал в момент восстановления, и его передёрнуло в момент третьего выстрела — мы пока детально это не обсуждали. Но я рад, что он стреляет ритмично и может конкурировать с соперниками по времени стрельбы по ходу контактных гонок», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».