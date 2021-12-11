Эдуард Латыпов оценил выступление в гонке преследования в Хохфильцене

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял 12-е место, совершив три промаха.

«Ошибка на последнем рубеже связана с маячившей медалью? Честно говоря, об этом даже не думал. Видел, что все рядом, игра продолжается, я в борьбе. Мыслей таких не было. Была задача отработать надёжно. Сегодня по крайней мере стрелял увереннее, но на последней „стойке“ не хватило. Лёжа слишком быстро, наверное, стрелял. Хотел отработать как вчера, но не получилось…

Ход в одни ноги с Самуэльссоном? Самочувствие сегодня хорошее, говорил уже, что акклиматизация постепенно уходит и всё лучше и лучше себя чувствую. Единственное, что надо доработать в стрельбе и всё получится», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».