Башкиров высказался о 17-м месте Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров подвёл итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В частности, специалист высказался о результате Александра Логинова.

«Результатом Логинова доволен, конечно, обидные два промаха на рубеже не позволили бороться за высокие места, но сегодня специфическая гонка. Свою лепту внесла погода, потому что по трассе сложно было обгонять. Пилотон шёл по скорости того, кто впереди, поэтому не получалось регулировать свой подход к рубежу, в связи с чем и получились промахи на «стойке».

В первую очередь нужно учитывать скольжение лыж, тот, кто идёт впереди, топчет снег, Логинов в начале пилотона шёл, это тоже накладывает свой отпечаток на скорости передвижения. Нужно понимать, как спортсмен себя чувствует и как работают лыжи. Не исключено, что Тарьей пропустил Логинова специально. Тут нужно оценивать свои возможности, как нужно идти по дистанции. В приоритете — подойти к рубежу в своём темпе и сконцентрированно отработать», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».