Самуэльссон — о присуждённой ему медали: грустно, что получилось так. Мне жаль Детьё
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Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал инцидент, произошедший на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, после просмотра судьями фотофиниша было определено, что Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее присвоили третье место в финишном протоколе. Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен.
«Немного грустно, что получилась именно такая развязка. Мне жаль Детьё», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
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