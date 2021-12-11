Тренер сборной Швеции: Самуэльссон был раздражён и не понимал, почему он не третий
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Главный тренер сборной Швеции по биатлону, 28-летний Йоханнес Лукас высказался об инциденте, произошедшем на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, после просмотра судьями фотофиниша было определено, что швед Себастиан Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее должны были вручить бронзовую награду.
«Самуэльссон пришёл, и он был раздражён. Я отправился проверять, как было на самом деле. Себастиан не понимал, почему он не третий, и я посмотрел фотофиниш — там было понятно, что судьям нужно проверить внимательнее. После этого стало очевидно: Себбе впереди», — приводит слова Лукаса Expressen.
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