Тренер сборной Швеции: Самуэльссон был раздражён и не понимал, почему он не третий

Главный тренер сборной Швеции по биатлону, 28-летний Йоханнес Лукас высказался об инциденте, произошедшем на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, после просмотра судьями фотофиниша было определено, что швед Себастиан Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее должны были вручить бронзовую награду.

«Самуэльссон пришёл, и он был раздражён. Я отправился проверять, как было на самом деле. Себастиан не понимал, почему он не третий, и я посмотрел фотофиниш — там было понятно, что судьям нужно проверить внимательнее. После этого стало очевидно: Себбе впереди», — приводит слова Лукаса Expressen.