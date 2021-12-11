Фийон Майе рассказал о борьбе с Кюном на решающем огневом рубеже

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, завоевавший золото гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, рассказал о борьбе с немцем Йоханнесом Кюном на четвёртом огневом рубеже.
«День сложился для меня идеально. Я хорошо себя чувствовал на лыжне, у меня было много энергии, на стрельбе тоже никаких проблем не испытывал. На старте сезона в Эстерсунде было тяжеловато, сложно было рассчитывать на что-то большее, чем топ-10 и топ-3, а мне очень хотелось побеждать. У меня не хватало энергии для борьбы за золотые медали. Но сегодня ситуация другая, поэтому я намного более счастлив.
Обгон Кюна перед последней стрельбой — это моя тактика. Мне хотелось оказать давление на соперника. Знаю, что у меня хорошая скорость на лыжне. Я провёл почти всю гонку где-то за спиной у Йоханнеса, но знаю, что должен идти в лидерах, чтобы рассчитывать на победу. Хотя ты никогда не знаешь, как сложится последняя стрельба. Я помню свои чувства, когда одержал первую победу в Антхольце. Помню, как дрожали мои ноги, сколько тогда было эмоций. Знал, что при чистой стрельбе способен победить или как минимум побороться за победу на финише. Слышал, как Йоханнес промахнулся один раз, и в тот момент понял, что способен победить. Промелькнула мысль в голове: «Вперёд!»
В Эстерсунде мне было тяжело. Я все семь месяцев выкладывался на тренировках, каждый день работал. Очень рад, что сейчас чувствую себя хорошо и на лыжне, и на огневом рубеже. Буду ли как-то маневрировать при подготовке к Олимпиаде? Для меня лучшие тренировки — это гонки. Постараюсь провести максимум гонок, и посмотрим, что будет в Пекине», — сказал француз после гонки.
- 11 декабря 2021
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