Хованцев: наши девушки могут, когда захотят! Но, увы, не тогда, когда захотят другие

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал успех российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова завоевали серебро.
«Наши девушки могут, когда захотят! Но, увы, к сожалению, не тогда, когда захотят другие (смеётся). Посмотрите, сколько было проблем в других командах! Норвежки бежали в плохом составе, француженки стреляли так, что было страшно смотреть, немки вообще ушли далеко. Ну что, мы сегодня на втором месте. Хорошо и здорово.
Васнецова сегодня хорошо шла ногами, на удивление. Остальные прошли плюс-минус хорошо. Что касается стрельбы, нам давали шанс, и мы его давали другим. Эстафета была очень непредсказуемая.
Кристина Резцова на сегодняшний день готова бежать любой этап. Она себя очень неплохо чувствует ногами, а это хороший процент на достойное выступление», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2021
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