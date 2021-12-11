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Видеообзор гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене с выдающимся прорывом Томшина

Видеообзор гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене с выдающимся прорывом Томшина
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На третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Гонка завершилась триумфом французских биатлонистов.

Победителем стал Кентен Фийон Майе. Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен, а третьим финишную черту, как показалось, пересёк Симон Детьё. Впрочем, после гонки был использован фотофиниш и он подтвердил, что швед Себастиан Самуэльссон опередил Детьё. В итоге шведский биатлонист завоевал бронзовую медаль.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, отыгравший более 30 мест по ходу гонки. Он точно стрелял и финишировал 10-м. В топ-20 также вошли Эдуард Латыпов (12), Александр Логинов (17) и Карим Халили (20).

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