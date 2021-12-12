Драчёв отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Хохфильцене
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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о серебряных медалях российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Россиянки уступили лишь шведским биатлонисткам. Это первая медаль женской сборной России в нынешнем сезоне.
«Девочки отработали сегодня хорошо. Были дополнительные ошибки, но они не повлияли сегодня на результат — справились и уверенно заняли второе место. Этот результат для нашей команды сейчас важен психологически, потому что в личных гонках у девочек вообще ничего не получается, но в эстафете всё-таки смогли справиться», — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».
Россию в эстафете представляли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.
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