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Виттоцци: лучшая форма запланирована на февраль, когда пройдут Олимпийские игры

Виттоцци: лучшая форма запланирована на февраль, когда пройдут Олимпийские игры
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о своих результатах на Кубке мира. В индивидуальных гонках спортсменка в текущем сезоне не поднималась выше седьмого места. Также Виттоцци раскрыла детали подготовки своей команды в межсезонье.

«Конечно, лучшая форма запланирована на февраль, когда пройдут Олимпийские игры. Разумеется, нельзя сказать, что обязательно так и получится, но на данный момент я верю, что форма придёт. Прямо сейчас я не планирую пропускать гонки, но будет видно в зависимости от здоровья и формы.

Особенности в нашей подготовке в это межсезонье? Их не было, но мы сделали упор на высотную подготовку с учётом того, что олимпийская трасса находится на высоте. Это единственная вещь, которую мы изменили в этом году», — приводит слова Виттоцци «Лыжный спорт».

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