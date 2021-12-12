Томшин зашёл на штрафной круг на первом этапе мужской эстафеты в Хохфильцене
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Российский биатлонист Василий Томшин, выступающий на первом этапе за сборную России в мужской эстафете Кубка мира в Хохфильцене, зашёл на штрафной круг после «стойки».
Томшин допустил 2 промаха и не сумел закрыть обе мишени с помощью дополнительных патронов, уйдя на штрафной круг. Василий передал свой этап с 45-секундным отставанием от лидера — норвежца Стурлы Холм Легрейда.
Отметим, что на «лёжке» Томшин не допустил ни одного промаха и закрыл мишени без дополнительных патронов, уйдя со стрельбища на первой позиции.
За сборную России в эстафете выступают Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Гонка стартовала в 13:45 по московскому времени. На данный момент проходит второй этап эстафеты. Россия — на 13-м месте.
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