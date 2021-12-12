Биатлон. Кубок мира — 2021/2022. Россияне поборются за вторую медаль в эстафете! LIVE
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Вчера девушки сенсационно взяли серебро, получится ли у мужчин повторить успех?
Сегодня, 12 декабря, в Хохфильцене завершается третий этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В заключительный день соревнований пройдут две гонки: мужская эстафета и женский пасьют. В гонке преследования шансы попадания на подиум у девушек не слишком велики, лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — лишь 19-я. А вот в командном старте возможность завоевать медали довольно высокая, особенно на фоне предыдущей бронзы.
Следите за самыми интригующими поворотами гонок в нашей онлайн-трансляции. Старт мужской эстафеты — в 13:45 по московскому времени, женского пасьюта — в 16:30.
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