Серохвостов перепутал украинского биатлониста, с которым проводил свой этап эстафеты
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов перепутал украинского биатлониста, с которым проводил второй этап мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Серохвостову показалось, что за сборную Украины на втором этапе выступал Артём Прима, но на втором этапе у украинской команды был Дмитрий Пидручный.
«Я видел Приму. Прима же был со мной? Или Пидручный?» — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
За сборную России в эстафете выступают Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Гонка стартовала в 13:45 по московскому времени. На данный момент проходит четвёртый этап эстафеты. Россия располагается на четвёртой позиции с отставанием от лидера более одной минуты.
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