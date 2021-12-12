Серохвостов перепутал украинского биатлониста, с которым проводил свой этап эстафеты

Российский биатлонист Даниил Серохвостов перепутал украинского биатлониста, с которым проводил второй этап мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Серохвостову показалось, что за сборную Украины на втором этапе выступал Артём Прима, но на втором этапе у украинской команды был Дмитрий Пидручный.

«Я видел Приму. Прима же был со мной? Или Пидручный?» — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

За сборную России в эстафете выступают Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Гонка стартовала в 13:45 по московскому времени. На данный момент проходит четвёртый этап эстафеты. Россия располагается на четвёртой позиции с отставанием от лидера более одной минуты.