Серохвостов: видел перед собой украинца, решил, что надо его догнать — и догнал

Российский биатлонист Даниил Серохвостов, выступавший за сборную России на втором этапе мужской эстафеты Кубка мира в Хохфильцене, высказался о ходе гонки.

«Сегодня, мне кажется, заключительный день акклиматизации был и бежалось полегче. Я второй круг давай добавлять. Мне кричали идти своим темпом, но я понимал, что мой темп будет намного тише, и потом на последнем круге бороться будет невозможно. Я начал добавлять и чуть-чуть не справился со стрельбой. Я видел перед собой украинца, решил, что надо его догнать, догнал его и финишировал», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

За сборную России в эстафете выступают Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Гонка стартовала в 13:45 по московскому времени. На данный момент проходит четвёртый этап эстафеты. Россия располагается на третьей позиции с отставанием от лидера в 50 секунд.