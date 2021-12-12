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Эдуард Латыпов показал лучший ход на 4-м этапе эстафеты в Хохфильцене

Эдуард Латыпов показал лучший ход на 4-м этапе эстафеты в Хохфильцене
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов показал лучший ход на четвёртом этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, гонку выиграла сборная Норвегии, вторыми стали французы, а третье место заняла команда России. Латыпов на последних километрах дистанции обошёл немца Наврата, до этого сократив отставание от него в 10 секунд.

Эстафета. Мужчины. 4-й этап. Скорость прохождения.

  1. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.11,7
  2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 5,7
  3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +9,6
  4. Михал Крчмарж (Чехия) +18,9
  5. Филип Наврат (Германия) +21,7.
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