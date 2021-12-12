Эдуард Латыпов показал лучший ход на 4-м этапе эстафеты в Хохфильцене

Российский биатлонист Эдуард Латыпов показал лучший ход на четвёртом этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, гонку выиграла сборная Норвегии, вторыми стали французы, а третье место заняла команда России. Латыпов на последних километрах дистанции обошёл немца Наврата, до этого сократив отставание от него в 10 секунд.

Эстафета. Мужчины. 4-й этап. Скорость прохождения.