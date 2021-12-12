Каминский — о Латыпове: беспокоит стрельба. Опять Эдик фактически не выполнил установку

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил финиш Эдуарда Латыпова на четвёртом этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«По внешним впечатлениям у Василия ход нормальный был. Это плюс минус какие-то секунды. Самочувствие усталости от предыдущих гонок, некая акклиматизация уже. Серохвостов? Поколения разные могут быть, но Данила — молодец. Волнение было у него сегодня, он просто справился, это очень ценно.

В одни ноги Наврат с Латыповым бежали спринт, последний круг у Наврата даже был получше, конечно, опасались. По первому кругу было видно, что Наврат немножко бросился сразу, мог подзакислиться, что сыграло в пользу Эдика.

Какая процентная готовность? Разница между 90 и 95 большая, как я понимаю. Не знаю. Реально беспокоит стрельба сегодня. Опять Эдик фактически не выполнил установку. Немножко подвис, конечно, не сильно, в итоге всё закончилось хорошо. Вот от этой не совсем ритмичной стрельбы надо уходить. Стараемся.

Почему много ошибаемся? На сегодня хорошую стрельбу только французы и норвежцы оказались, немного устают, конечно. Это во-первых, а во-вторых, команда наполовину из дебютантов.Волнуются не только они, но и лидеры. На сегодня у Александра не всё хорошо со стойкой, у Эдуарда тоже. Конечно, это немножко нервирует. Решение-то стартовать спортсмены сами принимали, конечно, они большие молодцы, что вышли и отборолись так, как надо.

Силы на Анси останутся? Четыре дня на восстановление, думаю, хватит. После Анси мы планируем сбор высокогорный в Болгарии до нового года. После него участие в этапах Кубка мира и после них небольшой сбор на Алтае на Семинском перевале, после которого сразу в Китай. Хочу сказать, мы постараемся побеждать. Очень-очень. верьте в нас!» — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».