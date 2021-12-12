Виктория Сливко — о непопадании на Кубок IBU: где моя фамилия? Куда она потерялась?

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как узнала, что не попала в состав сборной России на Кубок IBU.

Ранее Сливко пожаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте.

«Готовилась летом в команде у Михаила Викторовича Шашилова с самого первого отбора. В принципе, я была реально уверена после второй гонки чемпионата России, что еду на Кубок IBU. Нет, понятно, что я приехала 11-я и 7-я, ну какой Кубок мира? Подъехала к Михаилу Викторовичу такая радостная, думаю, ну всё, я отобралась. Он улыбнулся мне и говорит: «Подожди, что решат на тренерском собрании». Когда решались наши судьбы, кто куда едет, мы с Настей Шевченко пришли кушать после гонки, только поели и приходит в «Телеграм» уведомление: «Составы сборных команд». Думаю: о, всё! Я открываю, читаю, мы с Настей переглядываемся и не понимаем. Ни она, ни я. То ли не видим, то ли что. Где моя фамилия? Куда она потерялась? Я ещё раз перечитываю и понимаю, что меня там нет. Я просто молча унесла посуду, пошла в комнату и просто сразу не выдержала и заплакала», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».