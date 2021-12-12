Тихонов отреагировал на бронзу российских биатлонистов в эстафете в Хохфильцене

Бывший президент Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Сборная России заняла третье место.
«Скажу, что я доволен. Самое главное, что после стольких лет провалов мы хорошо начали этот сезон. Все любители биатлона радуются результатам российских спортсменов. Ошибки есть у всех. Это всего лишь начало сезона. Дальше ситуация стабилизируется. Тренер только не должен ошибаться с подводкой спортсменов к соревнованиям, чтобы они были свежими на каждой гонке. У мужской сборной есть все шансы бороться за первые места и на этапах Кубка мира, и на Олимпиаде.
Латыпов — красавец. Вопросов к нему нет. Прекрасно отработал свой этап. Однако, когда уже ушёл от соперника, надо оглядываться и не тратить лишние силы. Важно думать и о будущих гонках. Ещё раз повторюсь, нормальный результат. Всегда говорят: «Можно было лучше». Но соперники тоже не дремлют. Вот основные конкуренты сегодня и выявились: Норвегия, Франция, Германия»,— цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».
- 12 декабря 2021
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