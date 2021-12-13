Норвегия объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси

Сборная Норвегии по биатлону объявила состав команд на третий этап Кубка мира в Анси (Франция), в котором произведено два изменения. Об этом информирует Nettavisen.
В состав войдут 26-летняя Рагнхильд Фемстейневик и 24-летняя Каролин Эрдал, недавно показавшие хорошие результаты на Кубке IBU. Они заменят Каролин Оффигстад Кноттен и Эмили Охейм Калкенберг.
Остальная часть норвежской женской команды, как и прежде, состоит из Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Иды Лиен.
Мужской состав не претерпел никаких изменений после этапа в Хохфильцене (Германия). В него войдут Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен.
Третий этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Анси (Франция), как и планировалось, с 19 по 23 декабря.
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