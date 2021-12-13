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Алимбекова опубликовала пост о выступлении в гонке преследования, Драчёв отреагировал

Алимбекова опубликовала пост о выступлении в гонке преследования, Драчёв отреагировал
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

«Ну что ж, снова в шажочке от подиума. Я уверена, они меня ждут чуть попозже. Спортсмены тоже люди, но иногда мы и простывшие соревнуемся. Благодарю за ваши слова поддержки! Увидимся в Анси», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

На пост Динары отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. В комментарии он написал: «Очень сильно желаю вам победы! Всё у вас отлично. Главное — уверенность в себе! Успехов во Франции!»

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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