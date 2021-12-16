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Нигматуллина — о спринте в Анси: форма понемногу набирается, а по стрельбе — снижается

Нигматуллина — о спринте в Анси: форма понемногу набирается, а по стрельбе — снижается
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменка стала 23-й в финишном протоколе.

«Мне кажется, на первом круге я не проигрывала так много, как раньше, по 30 секунд. Форма понемногу набирается, а по стрельбе — снижается. Здесь классный подход, можно настроить свой пульс, но я промахнулась оба раза первым выстрелом, скорее всего, из-за того, что у меня был более высокий темп, не как на прошлых гонках. Возможно, это были совсем близкие промахи», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

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