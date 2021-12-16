Хованцев: Резцову сначала вообще не хотели брать на этапы КМ, а теперь она доказывает

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Лучший результат из россиянок показала Кристина Резцова, с одним промахом занявшая пятое место. Пятеро россиянок вошли в топ-25.



«Резцова показала очень хороший результат, я уже говорил, что она может бежать в горах. Сегодня отлично сработала сервис-бригада, спуски показали работу лыж. Но выделить могу только Кристину. Вспомним, что её не хотели вообще брать сначала, сейчас она всем доказывает свою состоятельность.



Что касается остальных девушек, для спринта их позиции достаточно высокие. Что с Мироновой? Она и в прошлом сезоне ногами бежала не хорошо, всё нормально в этом плане было три-четыре года назад. Не могу сказать, что с ней происходит, но я думал, ей не подходит нынешний вид тренировок. При прошлых тренировках она показывала более высокие результаты. Она ногами боролась наравне с лидерами, сейчас нет. Ответ на всё происходящее может дать её личный тренер», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.