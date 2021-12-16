«Наша женская команда небезнадёжна!» Губерниев — о результатах россиянок в Анси

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Пять из шести россиянок попали в топ-25 по результатам гонки.

«Женская команда небезнадёжна! Хочу поздравить Кристину Резцову, она сегодня блистательно выступила и показала пятый результат. Это было достойно, учитывая, что на последнем круге всего 15 секунд проиграла младшей Эберг. Это значит, что Кристина даже с промахом борется за призовое место.

Что касается остальных девушек, они достаточно близки. Мы не видим абсолютно провальных результатов. Как правильно сказала Резцова: потихонечку, шаг за шагом, step-by-step. Остальные также идут наверх. Я всё ещё уверен, что наши мужчины и женщины выиграют медаль во Франции. Плюс мы сделали обильную заявку на масс-старт.

У Мироновой нет лёгкого хода, мы пока этого не видим. Надеемся, что в январе всё будет по-другому. Сейчас важно отработать эти горные этапы, а дальше уже будет полегче», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.