Рёйселанд: провести супергонку в жёлтом бибе на глазах у болельщиков — сценарий-мечта

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд поделилась впечатлениями от спринта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Напомним, Рёйселанд завоевала золото в этой гонке.

«Сегодня выступала с отличным настроением. Иметь возможность провести супергонку в жёлтом бибе на глазах у стольких болельщиков — это сценарий-мечта. Сильно устала на последнем круге, было очень тяжело заставить себя работать в последнюю гору. Но потом видишь всех этих людей, и у тебя появляется намного больше сил», — сказал норвежская биатлонистка после гонки.

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах. Пять из шести российских биатлонисток финишировали в топ-25.