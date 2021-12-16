Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте, Резцова стала самой быстрой из россиянок

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала самой быстрой на лыжне в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Немка Денизе Херрман уступила ей 22 секунды, представительница Беларуси Анна Сола – 25,6 секунды. Другая белоруска Динара Алимбекова показала 13-й ход, уступив Эберг 42,5 секунды.

Лучший ход из россиянок показала Кристина Резцова, которая была медленнее Эберг на 28,3 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 25.26,2

2. Денизе Херрман (Германия) – отставание 2,8.

3. Анна Сола (Беларусь) +3,0…

13. Динара Алимбекова (Беларусь) +42,5...

5. Кристина Резцова (Россия) +32,4…

15. Ульяна Нигматуллина (Россия) +48,0…

20. Ирина Казакевич (Россия) +57,2…

30. Светлана Миронова (Россия) +1:06,7.