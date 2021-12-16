«Мы Олимпиаду идём выигрывать». Резцова всерьёз боролась за медаль даже с промахом!

Кристина показала скорость на уровне лидеров. Как же классно следить за такой конкуренцией!

Может ли российская биатлонистка завоевать медаль в спринте, да ещё и с промахом?

«Шутите, что ли?!» – спросят тысячи болельщиков в нашей стране.

«Мы же Олимпиаду идём выигрывать!» – со смехом ответит Кристина Резцова. И это смелое, если не сказать жёстче – наглое, заявление трудно считать безосновательным.

Кристина в спринте показала лучший результат в карьере. До медали – два шажочка.

Кристина стартовала первой из россиянок. И вроде бы с самого начала всё пошло не так – был промах третьим выстрелом на «лёжке». За последние лет пять это не было приговором только для Светланы Мироновой в сезоне-2019/2020, когда она показывала лучшую скорость.

Кристина отставала от лидеров на 30 секунд и после первого рубежа выпала даже из топ-30. Но не сдалась. Второй круг и второй рубеж – близкие к идеалу. Третий круг – не хуже. На втором круге у Резцовой пятый ход, но лишь три секунды от лидера, а на третьем – третий! Правда, отставание от молотившей по дистанции Эльвиры Эберг – 15 секунд.

По сумме у Кристины – пятый ход. До Эберг, конечно, полминуты, но шведка вообще всем соперницам «привезла» как минимум 20 секунд, так что скорость россиянки – супер!

И это позволило Резцовой всерьёз включиться в борьбу за медаль. На финише она была пятой, уступив той всё той же Эберг, которой досталась бронза, 10 секунд. Но в этот раз лидеры массово не ошибались на стрельбе. А те, кто ошибались, остались позади. И Алимбекова, и Сола, и Экхофф, и Ханна Эберг. Россиянка была просто быстрее.

«В первую очередь хочу поздравить маму с днём рождения, – первым делом в эфире «Матч ТВ» спортсменка обратилась к своей прославленной маме Анфисе Резцовой. – Мамуля, я надеюсь, ты сегодня порадовалась. Не задумывалась сегодня о местах, но как говорится: step by step. Мы же на Олимпиаду идём выигрывать! Очень рада, что сегодня доработала стойку, потому что было достаточно тяжело. На сегодняшний день это отличный результат».

И действительно – отличный. Да, медали нет. Но есть нечто более ценное – отличная форма нового лидера сборной России. Согласитесь, когда кто-то из наших девушек чудом сохраняет медаль из-за ошибок соперниц, это не так круто как равная, яркая борьба с фаворитами.

А эта борьба – вот она, перед нашими глазами. Хочется верить, что скоро будет в ней и медаль.

А сегодня награды забрали чисто стрелявшие норвежка Рёйселанд, француженка Бескон и Эльвира Эберг, допустившая два промаха, но развившая невероятную скорость.

Приятно, что и у других россиянок всё относительно неплохо. Казакевич, Миронова, Нигматуллина и Васнецова дружно собрались на местах с 15-го по 25-е. И очки набрали, и перед гонкой преследования получили хорошие позиции и отличное настроение. Продолжает расстраивать только Лариса Куклина. Она заняла 74-е место и завершила свои выступления на этом этапе Кубка мира. Если она появится в главной сборной и в январе, пожалуй, это будет очень странно.