Видео церемонии награждения призёров спринта в Анси с участием Кристины Резцовой

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Золотую медаль завоевала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Серебро осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг, она получила бронзовую награду.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:22.0 (0 промахов).

2. Анаис Бескон (Франция) – отставание 15.4 (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) – +16.1 (2).

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +24.9 (0).

5. Кристина Резцова (Россия) — +26.7 (1).

6. Динара Алимбекова (Беларусь) — +34.7 (1).