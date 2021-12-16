Э. Эберг: мне не обязательно стрелять точно, чтобы рассчитывать на хороший результат

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, завоевавшая бронзу в женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси, высказалась о своём результате.

«Понятно, что стрельба была не идеальной. Я не очень довольна, что промахнулась дважды. Но очень рада тому, как прошла дистанцию ногами. Мне удалось выполнить план — не пойти слишком быстро в начале гонки, чтобы иметь возможность хорошо отстреляться на стойке и мощно отработать на последнем круге.

Высокая скорость даёт мне уверенность. Знала, что мне не обязательно стрелять точно, чтобы рассчитывать на хороший результат. Поэтому я спокойна за то, что проведу хорошую гонку и, вероятно, добьюсь хорошего результата. Знаю, что, если даже дважды промахнуться в лёжке, гонка для меня не закончится.

Думаю, мой прогресс связан с взрослением. И, конечно, свою роль играет накопленный многолетний тренировочный опыт. В первый соревновательный год мне за мои старания не слишком воздалось, но думаю, что сейчас мне воздаётся за всю ту работу, которая я проделала ранее. Особенно в последние годы я проводила очень-очень хорошие тренировки летом, осенью. У меня не было проблем со здоровьем, я хорошо работала. Думаю, это важный компонент в моих сегодняшних успехах. Надеюсь, смогу сохранить форму в этом сезоне. Я на год старше. Думаю, это важно для того, чтобы суметь сохранить форму.

Есть ли у меня кумир в спорте, на которого равняюсь? Пожалуй, нет. Стараюсь быть собой. Вы видите мою силу. Конечно, вся наша команда играет важную роль в том, где я сейчас. Черпаю вдохновение, глядя на них. Они однозначно помогли мне стать той биатлонисткой, какой я сейчас являюсь», — сказала Бескон на пресс-конференции после гонки.

Отметим, что Эберг показала лучший ход в спринте, опередив ближайшую преследовательницу Денизе Херрман более, чем на 20 секунд.