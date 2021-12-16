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Алимбекова финишировала в топ-10 в восьмой гонке Кубка мира подряд. У неё ни одной медали

Алимбекова финишировала в топ-10 в восьмой гонке Кубка мира подряд. У неё ни одной медали
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова финишировала в топ-10 в восьмой гонке Кубка мира подряд. Это произошло после того, как она заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция),

Серия попаданий в топ-10 длится начиная с масс-старта в предыдущем сезоне, который Алимбекова завершила на втором месте.

В текущем сезоне Кубка мира Алимбекова ещё ни разу не финишировала вне топ-10 в личных гонках.

Отметим, что при этом у Динары нет ни одной медали в текущем сезоне Кубка мира. В общем зачёте белорусская биатлонистка располагается на второй позиции, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд.

У Рёйселанд в нынешнем сезоне 3 победы в семи личных гонках, в том числе в сегодняшнем спринте на этапе Кубка мира в Анси.

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