Сола ответила на вопрос, помешал ли ей статус лидера дисциплинарного зачёта в спринте Анси
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Белорусская биатлонистка Анна Сола, занявшая седьмое место в спринте в рамках четвёртого этапа Кубка мира во французском Анси, прокомментировала результаты гонки.
«Помешал ли мне красный бип спринтерского зачёта? Ни в коей мере! Я о нём даже не думала. Если бы это был последний спринт сезона и на кону стоял бы «Хрустальный глобус», то, возможно, и был бы прессинг. А так я прекрасно понимаю: все гонки ещё впереди!
Что же касается специфики третьих выстрелов, которыми я сегодня дважды промахнулась, то, на мой взгляд, она отсутствует», — приводит слова Солы телеграм-канал «Референт Рая».
Отметим, после сегодняшней гонки лидером женского спринтерского зачёта Кубка мира является норвежка Марте Рёйселанд. Она опережает Солу на 1 балл.
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