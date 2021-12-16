Алимбекова высказалась о своей стрельбе в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, занявшая шестое место в спринте в рамках четвёртого этапа Кубка мира во французском Анси, прокомментировала результаты гонки.

«На тренировках стреляла быстро, но поняла, что стрельбище здесь коварное и не стоит торопиться. Однако в гонке отработала так, как и в предыдущие дни. Когда нет ветра, то невольно стремишься быстро закрыть мишени.

Очень обидно за этот штрафной круг. Ведь все четыре точные выстрела пришлись в «лёжку»! А пятый ушел на «11 часов».

Получается, где-то недоработала, недодержала, а скорее всего, поспешила отправиться в гонку. За свои ощущения не ручаюсь, просто не помню, но, видимо, да — поторопилась», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».