Тарьей Бё выложил фото с Фишером и Дальмайер. В описании норвежец постыдил коллегу
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё выложил совместное фото с легендарным немецким биатлонистом Свеном Фишером и двукратной олимпийской чемпионкой Лаурой Дальмайер. В подписи к фотографии Бё постыдил своего партнёра по норвежской сборной за то, что тот не узнал Фишера.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
«Показали эту картинку всем парням за столом — Йоханнес (Йоханнес Бё. — Прим. «Чемпионата»): «Ах, две легенды» (очевидно, что не я). Филип (Филип Фьельд Андерсен — молодой норвежский биатлонист. — Прим. «Чемпионата»): «Кто этот мужчина слева?» — подписал фотографию Бё, поставив эмодзи «удивление» после реплики Андерсена.
Напомним, завтра, 17 декабря, на этапе Кубка мира в Анси (Франция) состоится мужской спринт. Начало — в 16:15 мск.
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