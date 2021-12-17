Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он не допустил ни одного промаха.
«Всё, что мог – сделал. Понимал, что есть моменты, где не очень хорошо прошёл. В целом гонкой очень доволен. Я знаю, что на первом и втором горном подъёме проиграл Йоханнесу Бё. Сегодня я не планировал быстро бежать первый круг, не было ориентира. Я шёл на своём ощущении. На втором круге получил информацию, немного подкорректировал и включился в гонку», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание соревнований
18 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины.
17:00 — гонка преследования, мужчины.
19 декабря
14:45 — масс-старт, женщины.
16:45 — масс-старт, мужчины.
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