Эдуард Латыпов повторил лучший результат в карьере в личных гонках на Кубке мира

Став серебряным призёром в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция), российский биатлонист Эдуард Латыпов повторил свой лучший результат в карьере в личных гонках.

Ранее Латыпов уже был серебряным призёром в личной кубковой гонке. 21 марта он завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира — 2020/2021 в Эстерсунде (Швеция). Тогда Латыпов с двумя промахами на четырёх огневых рубежах уступил французу Симону Детьё. Бронзу тогда завоевал норвежец Йоханнес Бё, допустивший на промах больше.

В Анси Бё выиграл гонку, одержав первую личную победу в сезоне-2021/2022. Первое в сезоне личное серебро сборной России принёс Латыпов. А бронзовым призёром стал норвежец Филип Фьельд Андерсен. Все призёры не допустили промахов на двух огневых рубежах.