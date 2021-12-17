Эдуард Латыпов прокомментировал серебро в спринтерской гонке в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Слава богу, сегодня всё получилось. Много было гонок, где чуть-чуть не хватало до пьедестала или до победы. Чувствую, что я иду вперёд и прогрессирую. Спасибо всем, кто за меня болеет и переживает.



Естественно, что были ошибки, недочёты. Я пытался на протяжении всех стартов с ними справляться, где-то получалось. Сегодня получилось сделать своё дело. Моя задача была доработать до финиша. Меня вели тренеры по дистанции, преимущественно я хотел отработать концовку. Я знаю себя, свои ошибки, что мне не хватает. Я выхожу на старт, чтобы побеждать. Стремлюсь к этому. Сегодня была отличная гонка, и это показатель того, что я на шаг становлюсь сильнее. Завтра будет крутой день для меня.



Хочу поблагодарить всех: свою семью, родителей, жену Дарью, доченьку Викторию. Они очень сильно за меня болеют, переживают. Спасибо тренерскому составу, сервис бригаде, лыжи были хорошие. Это наша общая победа. Уверен, что мы сегодня порадовали болельщиков из России», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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