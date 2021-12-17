Максимов: все ребята молодцы. Отзываются на любую нагрузку: и стрелковую, и функциональную

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал успешное выступление мужской национальной команды в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Латыпов показал сегодня замечательную стрельбу, последний выстрел он отложил. Паузы между выстрелами? Пока мы работаем над тем, чтобы быть надёжными в «процентовке». Эдуард сегодня выполнил максимум из того, что мог. К следующему этапу, если хотим большего, мы перейдём к более ритмичной стрельбе. Думаю, мы перестанем проигрывать на рубеже.



За счёт чего прибавлять в стрелковой части? Все ребята молодцы. Они отзываются на любую нагрузку: и стрелковую, и функциональную. Всегда идёт диалог. Мы всегда всё обсуждаем, поэтому здесь есть заслуга каждого. Завтра посмотрим, способны ли прибавлять в пасьюте и масс-старте», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

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