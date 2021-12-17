Максимов: все ребята молодцы. Отзываются на любую нагрузку: и стрелковую, и функциональную

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал успешное выступление мужской национальной команды в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Латыпов показал сегодня замечательную стрельбу, последний выстрел он отложил. Паузы между выстрелами? Пока мы работаем над тем, чтобы быть надёжными в «процентовке». Эдуард сегодня выполнил максимум из того, что мог. К следующему этапу, если хотим большего, мы перейдём к более ритмичной стрельбе. Думаю, мы перестанем проигрывать на рубеже.
За счёт чего прибавлять в стрелковой части? Все ребята молодцы. Они отзываются на любую нагрузку: и стрелковую, и функциональную. Всегда идёт диалог. Мы всегда всё обсуждаем, поэтому здесь есть заслуга каждого. Завтра посмотрим, способны ли прибавлять в пасьюте и масс-старте», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
- 17 декабря 2021
-
19:56
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:16
-
18:14
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:38
-
17:33