«Не верится, что это правда. Безумие». Норвежец Андерсен — о первой медали на Кубке мира

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен, ставший третьим в спринте на этапе Кубка мира в Анси, поделился эмоциями от гонки.

«Даже не верится, что это правда. Настоящее безумие. Мечта стала реальностью. Ты мечтаешь быть на подиуме, забираться на вершину. Мне ещё предстоит это осмыслить», — приводит слова Андерсена норвежский портал NRK.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен. Бронзовая награда стала для него первой в карьере на этапах Кубка мира.