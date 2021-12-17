Видеообзор спринта в Анси, в котором Латыпов завоевал серебро, а Андерсен — первую медаль

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира. Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен. Он завоевал первую медаль в карьере на этапах Кубка мира.
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport Россия.
Мужская гонка преследования состоится завтра, 18 декабря. Шестеро российских биатлонистов будут стартовать в пределах топ-25. Старт назначен на 17:00 мск.
Перед мужской гонкой пройдёт женское преследование. Кристина Резцова будет стартовать пятой. Начало — в 15:00 мск.
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