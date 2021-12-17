Сможет ли Эдуард Латыпов развить свой успех в гонке преследования?

Российский биатлонист Эдуард Латыпов принёс национальной команде первую медаль в сезоне в личных гонках на этапах Кубка мира. Это произошло после того, как он завоевал серебро в спринте во французском Анси.

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Напомним, перед сегодняшней наградой именно Латыпов выигрывал последнюю медаль в личных гонках для сборной России. 21 марта 2021 года Эдуард стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира. Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.