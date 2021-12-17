Андерсен — о бронзе: быть на подиуме, тем более рядом с кумиром Йоханнесом. Ох, это круто

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен, ставший третьим в спринте на этапе Кубка мира в Анси, подвёл итоги гонки.

«Просто невероятно. Мечта детства — быть на подиуме, тем более рядом с кумиром Йоханнесом. Ох, это круто. Я знаю, на что способен. Я проводил тяжёлые тренировки летом и осенью вместе с сильными ребятами. Нам удавалось дать им бой, и было понятно, что я готов к серьёзным результатам. Хотя после прошлой недели в Хохфильцене, где я выглядел не лучшим образом, присутствовал скептицизм. Но сегодня я проснулся и почувствовал себя хорошо. Первый круг сложился для меня хорошо, и дальше всё было идеально.

Конечно, мне помог опыт, который я получил на Кубке IBU. Провести полный сезон в Кубке IBU, показывать там хорошие результаты и получить приглашение на этап Кубка мира в Эстерсунде перед этим сезоном — это для меня многое значило. Это помогло мне в подготовке к новому сезону и выходу на более высокий уровень по сравнению с прошлым годом», — сказал Андерсен на пресс-конференции после гонки.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен. Бронзовая награда стала для него первой в карьере на этапах Кубка мира.