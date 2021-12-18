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Тихонов — о медали Латыпова: приходит плеяда, как в поэзии — Пушкин, Маяковский, Лермонтов

Тихонов — о медали Латыпова: приходит плеяда, как в поэзии — Пушкин, Маяковский, Лермонтов
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Бывший президент Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал серебро Эдуарда Латыпова в мужском спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Очень здорово! Мне уже раздалось несколько звонков, и все просто счастливы! Сколько же можно было ждать? Был до этого всплеск Логинова, а сейчас все четверо хорошо стартовали. Я думаю, что эстафетная четвёрка должна быть просто забойная! Я проводил анализ, так во всех видах спорта: приходит плеяда, как в поэзии — Пушкин, Маяковский, Лермонтов, а потом рождается новое поколение. Вот оно, дай бог, через 14 лет пришло. Это состояние нужно сохранить, не перегрузиться, и можно весь сезон показывать прекрасный результат. Самый важный момент — Олимпиада. Всех поздравляю», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».

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